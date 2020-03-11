Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Hasan Hüseyin Tetik

Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Tanase),Mehmet Güven, Landel, Del Valle (Dk. 83 Mehmet Taş),Bekir Yılmaz, Özgür Can Özcan (Dk. 80 Alpay Koçaklı)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Bokila, İshak Çakmak, Burak Aydın (Dk. 72 Kone-Dk. 89 Diarra),Dialiba, Süleyman Olgun, Mendy (Dk. 64 Devrim Taşkaya)

Gol: Dk. 26 Özgür Can Özcan (Giresunspor)

Sarıkartlar: Dk. 55 Muhammed Bayır, Dk. 87 Mehmet Taş, Dk. 87 Bekir Yılmaz (Giresunspor),Dk. 18 Hüsamettin Tut, Dk. 29 Bokila (Keçiörengücü)