Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede konuk ekibin golünü 69. dakikada penaltıdan Jese attı.

Ev sahibi takım 85. dakikada Bajic ile beraberliği sağladı.

Bu sonucun ardından 7 maçtır kazanamayan Giresunspor puanını 9'a Ankaragücü ise 8'e yükseltti.