Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

5. dakikada Davidson konuk ekibi 1-0 öne geçirirken 1 dakika sonra Emre Akbaba farkı 2'ye çıkardı.

Giresunspor 51'de Umut Nayir'le umutlansa da 90+7'de Emre Akbaba farkı yeniden 2'ye çıkardı ve ve 3 puana uzanan taraf Alanyaspor oldu.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 38'e yükseltirken Giresunspor 26 puanda kaldı.