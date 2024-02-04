Giresunspor: 0 - Eyüpspor: 0 |MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından lider Eyüpspor puanını 49'a, sonuncu sırada yer alan Giresunspor ise puanını 7'ye yükseltti.
Bir sonraki haftada Eyüpspor evinde Gençlerbirliği'yle, Karadeniz ekibi ise deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada orta sahadan gelişen atakta Regattin'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Erkan güçlükle topu çeldi.
29. dakikada sol kanattan Regattin'in ortasında arka direkte Thuram'ın şutunda kaleci Erkan gole izin vermedi.
55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Caner’in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erkan’da kaldı.
69. dakikada Eyüpspor’un kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Uğur’un kafa vuruşunda kaleci Erkan topu çeldi.
90+6 dakikada Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde top ağlara gitti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ömer Faruk Gültekin golü iptal etti.
Stat: Çotanak
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Haydar Avcı, Mehmet Dura, Onur Bingöl
Giresunspor: Erkan, Faruk Can, Fatih, Anıl Yiğit, Mehmet, Ertuğrul, Şahin (Ali Emirhan dk. 90+7), Kasım Alperen (Furhan dk. 90+2), Enishan, Talha, Muhammet (Mert Han dk. 77)
Yedekler: Göktan, Alperen Duman, Şenel Hami, Emre, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Serhat Güller
Eyüpspor: Berke, Caner, Metehan, Uğur (Robin dk. 82), Mehmet Murat, Ampen (Sinan dk. 77), Alonso (Recep dk. 62), Regattin, Tugay (Seslar dk. 62), Thursan, Bruno (Mustafa dk. 77)
Yedekler: Muhammed, Kubilay, Santos, Ömer, Bekir
Teknik Direktör: Arda Turan
Sarı kartlar: Gianni Bruno, Uğur Demirok (Eyüpspor), Enishan Ceylan, Şahin Dik, Erkan Anapa, Faruk Can Genç (Giresunspor)