Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ilkokul, ortaokul ve liselerde sömestr tatili için geri sayım başlamışken ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki düşüş yarın okullar tatil mi sorusunun araştırılmasına neden oldu. Bilindiği gibi okullarda kar tatili uygulamasıyla ilgili açıklamalar illerin valilikleri ve ilçelerin kaymakamlıkları tarafından açıklanıyor. Son haftalarda yoğun kar yağışının etkisinde olan ve zaman zaman eğitime ara kararı alan Giresun ve Trabzon'da gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. İşte Giresun ve Trabzon'da yarın okullar tatil oldu mu sorusunun cevabı