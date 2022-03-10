Ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki düşüş okullar tatil mi sorusunun araştırılmasına neden oldu. Bilindiği gibi okullarda kar tatili uygulamasıyla ilgili açıklamalar illerin valilikleri ve ilçelerin kaymakamlıkları tarafından açıklanıyor. Yoğun kar yağışının etkisinde olan ve zaman zaman eğitime ara kararı alan Giresun ve Trabzon'da gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. İşte Giresun ve Trabzon'da yarın okullar tatil oldu mu sorusunun cevabı...