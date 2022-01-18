KARADENİZ'DE KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR!

Trabzon'un yüksek kesimlerini etkileyen kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince büyük ölçüde açıldı.

Ekipler, halen kapalı 11 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu yolların akşam saatlerine kadar açması hedefleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşamdan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek kar yağışının, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun karın 20 Ocak Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Mevcut kar örtüsünün üzerine gelecek yeni yağışla, özellikle eğimi fazla yamaçlarda çığ riski ile buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından halen ulaşıma kapalı bulunan 201 yerleşim biriminin yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, Bulancak'ta 9, Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 1, Eynesil'de 5, Görele'de 18 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 61 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.