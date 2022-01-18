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Trabzon ve Giresun'da ve okullar tatil oldu mu? 19 Ocak 2022 Trabzon ve Giresun'da bugün okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Giresun ve Trabzon'da okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak'ta Giresun ve Trabzon'da kar tatili olacak mı?

19 Ocak 2022 bugün Giresun ve Trabzon'da okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. 18 Ocak için Giresun ve Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde yüz yüze eğitime bir günlük ara verilmişti. Öğrenciler Giresun ve Trabzon'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Giresun ve Trabzon'da okulların durumu

18.01.2022 - 17:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Giresun ve Trabzon'da okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Giresun ve Trabzon'da 18 Ocak Pazartesi günü için bazı ilçelerde okullara kar tatili verilmesinin ardından 19 Ocak bugün Giresun ve Trabzon'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Giresun ve Trabzon'da okullar tatil mi? İşte 19 Ocak Giresun ve Trabzon'da okulların durumu...

  • GİRESUN VE TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

    19 Ocak Çarşamba günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

  • KARADENİZ'DE KAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR!

    Trabzon'un yüksek kesimlerini etkileyen kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince büyük ölçüde açıldı.

    Ekipler, halen kapalı 11 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

    Söz konusu yolların akşam saatlerine kadar açması hedefleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısında bulundu.

    Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşamdan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek kar yağışının, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) olması bekleniyor.

    Kuvvetli ve yoğun karın 20 Ocak Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    Mevcut kar örtüsünün üzerine gelecek yeni yağışla, özellikle eğimi fazla yamaçlarda çığ riski ile buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından halen ulaşıma kapalı bulunan 201 yerleşim biriminin yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

    Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, Bulancak'ta 9, Çanakçı'da 4, Dereli'de 13, Doğankent'te 1, Eynesil'de 5, Görele'de 18 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 61 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

    İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

  • GİRESUN'DA VE TRABZON'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLMİŞTİ! 

    Giresun’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 18 Ocak 2022 Salı günü Doğankent ilçesindeki tüm okullarda ve 7 ilçedeki köy okullarında eğitim öğretime bir gün ara verildi.

    Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

    Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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