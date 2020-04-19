Giresun Valisi'nin doktor eşinin göreve gitmediği iddiasına Valilikten yalanlama

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde yer alan haberdeki iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklamaya gerek duyulduğu belirtildi.

İnternet sitesindeki haberde Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hematoloji uzmanı Dr. Aliye Serpil Sarıfakıoğulları ile İl Sağlık Müdürü'nün eşi ebe Nesibe Bal'ın raporlu olmadıkları halde göreve gitmeyerek sağlık çalışanlarının moralini olumsuz etkilediklerinin öne sürüldüğü kaydedilen açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve tamamen iftira niteliğinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Dr. Sarıfakıoğulları'nın, koronavirüs salgını sebebiyle azalan poliklinik başvurularına rağmen 1-31 Mart'ta 233, 1-17 Nisan'da 83 olmak üzere toplam 316 hasta muayene ettiği, 57 hastanın mart, 36 hastanın da nisan ayında yatarak tedavisini düzenlediği belirtilerek, hasta ve protokol numaralarının mevcut olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal'ın eşi Nesibe Bal'ın, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmadığı, kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünde görevli olduğu kaydedilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda diğer personel gibi mesaisine devam ettiği bildirildi.