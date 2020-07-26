Giresun Valiliğinden yaylada kaybolan kız çocuğu "Elif Akbayrak" açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Semen Yaylası'nda 24 Temmuz Cuma günü saat 20.00 sıralarında 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ihbarının 22.45'te alındığı belirtildi.
Açıklamada, konuyla ilgili yapılan araştırmada, herhangi bir fiziksel ve bedensel rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Elif Akbayrak'ın mera alanında otlatmak için bulunan büyükbaş hayvanları ahıra geri getirmek için evden ayrıldığı, daha sonradan büyük baş hayvanların eve geri döndüğü ancak Akbayrak'ın eve dönmediğinin tespit edildiği aktarıldı.
En son olay günü saat 18.00-19.00 sularında evine çok yakın bir bölgede kendisinden iki yaş büyük ağabeyi ile birlikte görüldüğü belirtilen Elif Akbayrak'ın, yoğun sisin etkisi altındaki bölgede önce ailesi ve komşuları tarafından arandığı ifade edilen açıklamada, bir sonuç alınamaması üzerine Jandarma 156'ya ihbarda bulunulduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, olayın haber alınmasıyla il, ilçe Jandarma ve Jandarma Özel Harekat birlikleriyle, AFAD ve AKUT ekiplerinin seferber edilerek bölgeye yönlendirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Hava, yol ve mesafe gibi olumsuz koşullar nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi saat 01:00'dan sonra bölgeye ulaşabilen arama personeli gece boyunca arama çalışmalarını yoğun sis ve olumsuz hava şartları altında sürdürmüş ve sabahın ilk ışıklarıyla daha geniş kapsamlı olarak toplam 30 kilometrekarelik alan taranmıştır. Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Komando (Çambaşı Ekibi),Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşlarımızın da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmalarında hiçbir iz bulunamamıştır."
"Elif Akbayrak'ın bulunmasına yönelik çalışmalar yoğun sis ve olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız devam etmekte olup, tüm ihtimaller hassas bir şekilde değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, görgü tanıkları veya yerini bilenlerin, tanıyanların, görenlerin 156 Jandarma ihbar hattını aramaları istendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!