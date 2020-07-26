Giresun Valiliğinden yaylada kaybolan kız çocuğu "Elif Akbayrak" açıklaması

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Semen Yaylası'nda 24 Temmuz Cuma günü saat 20.00 sıralarında 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ihbarının 22.45'te alındığı belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili yapılan araştırmada, herhangi bir fiziksel ve bedensel rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Elif Akbayrak'ın mera alanında otlatmak için bulunan büyükbaş hayvanları ahıra geri getirmek için evden ayrıldığı, daha sonradan büyük baş hayvanların eve geri döndüğü ancak Akbayrak'ın eve dönmediğinin tespit edildiği aktarıldı.

En son olay günü saat 18.00-19.00 sularında evine çok yakın bir bölgede kendisinden iki yaş büyük ağabeyi ile birlikte görüldüğü belirtilen Elif Akbayrak'ın, yoğun sisin etkisi altındaki bölgede önce ailesi ve komşuları tarafından arandığı ifade edilen açıklamada, bir sonuç alınamaması üzerine Jandarma 156'ya ihbarda bulunulduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, olayın haber alınmasıyla il, ilçe Jandarma ve Jandarma Özel Harekat birlikleriyle, AFAD ve AKUT ekiplerinin seferber edilerek bölgeye yönlendirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hava, yol ve mesafe gibi olumsuz koşullar nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi saat 01:00'dan sonra bölgeye ulaşabilen arama personeli gece boyunca arama çalışmalarını yoğun sis ve olumsuz hava şartları altında sürdürmüş ve sabahın ilk ışıklarıyla daha geniş kapsamlı olarak toplam 30 kilometrekarelik alan taranmıştır. Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Komando (Çambaşı Ekibi),Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşlarımızın da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmalarında hiçbir iz bulunamamıştır."

"Elif Akbayrak'ın bulunmasına yönelik çalışmalar yoğun sis ve olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız devam etmekte olup, tüm ihtimaller hassas bir şekilde değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, görgü tanıkları veya yerini bilenlerin, tanıyanların, görenlerin 156 Jandarma ihbar hattını aramaları istendi.