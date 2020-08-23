AA

Son dakika... Giresun Valisi Enver Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı." dedi.

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda mahsur kalan vatandaşların olduğunu söyledi.

Kayıp vatandaşları henüz teyit edemediklerini dile getiren Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp, bir yaralı yaşlı teyzemiz var. Bunun dışındakileri henüz teyit edemedik, mahsur kalanlar var ama teyit edemiyoruz. Teyit edebildiğimiz bu kadar." diye konuştu.

Ünlü, Dereli ilçesinde kurtarılanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"5 kişilik bir aile vardı, beyaz eşya bayisinde mahsur kalmıştı kurtuldu. Düğün salonunda mahsur kalanlar vardı, onlar kurtuldu. Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı. Onun dışındakileri henüz teyit edemedik. Kayıp ihbarları var, arkadaşlarımız teyit edemedi."

Ulaşamadıkları bölgelerdeki tahliyelerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayacağını aktaran Ünlü, kayıp ihbarlarını güvenlik güçlerinin teyit etmeye çalıştığını vurguladı.

Vali Ünlü, Dereli'de sel sularının araçları sürüklediğine işaret ederek, "Yıkılan binalar var, resmi araçlar, özel araçlar, onların hepsi... Zaten nehir olmuş kanal. İçişleri Bakanımız da geliyor yolda. Araçlarımız, iş makinelerimiz de Dereli'ye girmek için sel sularının çekilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yağlıdere ve Güce ilçelerinde de çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Ünlü, şu anda öncelikle yolları açtıklarını anlattı.



BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Abdal Deresi'nin taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı. Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, bölgeye yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri de çalışma yapıyor.

DEREDEKİ BALIKLAR SOKAKLARA SÜRÜKLENDİ

Abdal Deresi'nin debisi, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından düştü. Vatandaşlar, suların çekilmesiyle ev ve iş yerlerinin önünde biriken çamuru temizledi.

Bazı vatandaşlar, derenin taşmasıyla sokaklara sürüklenen balıkları toplayarak tekrar dereye attı.

Taşkın nedeniyle kapanan, Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi yolu ise suların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle Bulancak ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bulancak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Yağlıdere, Çanakçı ve Güce ilçelerinde de mahalle ve köy yollarında küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

"GECE BOYUNCA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK"

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman yağışın etkisiyle kontrollü geçiş sağlandığını söyledi.

Piraziz ilçesinde yağışın fazla olduğunu vurgulayan Ünlü, "Orada küçük çaplı toprak kaymaları var ama çok şükür kayda değer bir sıkıntımız, can kaybımız yok. Gece boyunca yağış devam edecek. Piraziz ve Bulancak ilçelerimiz oldukça fazla yağış aldı." dedi.

Ünlü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, gece boyunca yağış geçişleri devam edecek. Vatandaşlardan tedbirli olmalarını, valiliğimizin web sitesinden yaptığımız uyarılar ve muhtarlar aracılığıyla istedik. Vatandaşlarımızdan dere yataklarında, arazide ve tehlike arz edecek yerlerde bulunmamalarını istiyoruz."

DERELİ'DE CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Etkili sağanak yüzünden ilçe merkezinden geçen dere taştı.

Dereli-Giresun yolu da ulaşıma kapandı.

Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi.

Yeşilbaş, derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirtti.

Yeşilbaş, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

YAĞLIDERE İLÇESİNDE ULAŞIM KESİLDİ

Aşırı yağışların ardından Yağlıdere Deresi'nin taşması nedeniyle Yağlıdere ilçesine ulaşım sağlanamıyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyle aynı adı taşıyan derenin aşırı yağışlar nedeniyle taştığını ve bu nedenle ilçeye ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Ulaşımdaki aksama nedeniyle destek alamadıklarını ifade eden İbaş, "Yağlıdere Emniyet Amirliği'nin önünden dere taştı ve şu an ana yoldan akıyor. Espiye-Yağlıdere yolu kapandı. Dere bu bölgede de yoldan akıyor. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz." dedi.

İbaş, zararı henüz bilmediklerini kaydederek, "Çarşının karşısında yer alan Bük Mahallesi su içerisinde. Su çarşıya da ulaşmak üzere. HES'ler barajlarını açtı. Yağmur sürerse dere çarşı içerisini de basabilir." diye konuştu.

GİRESUN-DERELİ-SİVAS YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı.

Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.

HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Ordu'da, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun geçtiği Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi ile Kabadüz ilçesi Gelinkaya Mahallesi'nde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi.

Kontrollü geçişin sağlandığı her iki mevkide de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ekipler, heyelan olan bölgelere iş makineleri aracılığıyla müdahalede bulunuyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı 12 mahallenin tamamında yolların kapandığını söyledi.

Bazı kesimlerde de heyelanlar meydana geldiğini belirten Kaya, "Bütün iş makineleri sahada çalışıyor. Öncelikle can güvenliğini tehdit eden yerlere müdahale ediyoruz. Yolların ulaşımını da hızlı bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Ciddi şekilde hasar var. Fındık, bağ, bahçe heyelan durumunda ama can kaybımız yok şükürler olsun." dedi.

SU BASKINLARI

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

İlçe merkezinde su baskınları meydana geldiğini aktaran Özden, "Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda birşey yok." dedi.

Özden, mahallelerden ihbarlar aldıklarını ifade ederek, "Evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımıza sadece 'kendinizi sağlama alın ve bekleyin' diyoruz." ifadesini kullandı.

DUROĞLU BELDESİ SELE TESLİM

Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi Belediye Başkanı Halil Çetin de beldede su baskınları ve heyelanlar meydana geldiğini ifade etti.

Çetin, yağış sonucu Aksu Deresi'nin debisinin yükseldiğini, beldenin Giresun ile Dereli ilçesine olan kara yolu ulaşımının sağlanamadığını aktardı.

Derenin taşması nedeniyle belde merkezinde bir çok ev ve iş yerini su bastığının da altını çizen Çetin, bir minibüsün de dere sularına kapıldığını dile getirdi.

Yağmurun etkisini kaybettiğini dile getiren Çetin, Aksu Deresi'nin debisinin düşmesini beklediklerini, belediye olarak ekiplerin mücadele çalışmalarını da sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Yağlıdere ilçesinde ise dere yatakları ve yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlar güvenli alanlara alınıyor.

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Giresun Valiliği, vatandaşların aşırı yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.