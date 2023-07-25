Giresun'un buzul gölleri doğaseverlerin yeni rotası oldu

Kılıç, Camlı Göl'ün kano için uygun olduğunu belirterek "Göl gayet büyük, özellikle yüksek rakımda bir kano etkinliği yapıyoruz. Şu an temmuz ayının sonundayız, göl kenarlarında hala kar var. Bu da insanda farklı bir heyecan oluşturuyor, bu açıdan çok daha ilgi çekiyor" dedi.