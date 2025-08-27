Giresun'da yürek yakan olay, Şebinkarahisar ilçesindeki Turpçu köyünde dün yaşandı. Düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali Karaca (23) yaralandı.

SABAH HAYATINI KAYBETTİ

AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Karaca, sabaha karşı hayatını kaybetti.

TETİĞE BASAN YENGE ÇIKTI

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.