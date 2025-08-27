Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Düğün sonrası açılan ateş damadı öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Düğününde yengesinin kurşunuyla öldü!

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 23 yaşındaki damat Ali Karaca, hastanede hayatını kaybetti. Damadın yengesi 47 yaşındaki F.K., silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 12:02 Güncelleme: 27.08.2025 - 13:12
        Düğününde yengesinin kurşunuyla öldü!
        Giresun'da yürek yakan olay, Şebinkarahisar ilçesindeki Turpçu köyünde dün yaşandı. Düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali Karaca (23) yaralandı.

        SABAH HAYATINI KAYBETTİ

        AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Karaca, sabaha karşı hayatını kaybetti.

        TETİĞE BASAN YENGE ÇIKTI

        Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #giresun
        #Son dakika haberler
