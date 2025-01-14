Giresun'un Espiye ilçesinde alınan bilgiye göre, Adabük mahallesinde Ömer Ali Taş adlı 4 yaşındaki çocuk, evinin karşısındaki inşaat alanında oyun oynarken, inşaatın önünde dizili tahta kalasların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

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İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Ömer Ali Taş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.