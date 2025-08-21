Habertürk
        Fındık toplarken arı öldürdü | SON DAKİKA HABER

        Fındık toplarken arı öldürdü!

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde bahçede fındık toplarken arı sokan 50 yaşındaki Nurcay Özcan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 10:37 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:37
        Fındık toplarken arı öldürdü!
        Giresun'da olay, Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde meydana geldi. Fındık hasadı için İstanbul’dan Giresun’a gelen Nurcay Özcan’ı, bahçede fındık topladığı sırada arı soktu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Nurcay Özcan, 50 yaşında hayata veda etti.
        DHA'daki habere göre fenalaşan Özcan, yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı’na götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nurcay Özcan, hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Nurcay Özcan'ın, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

