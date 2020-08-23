Giresun'daki selde şehit düşen Uzman Çavuş Onur Kıran'ın şehadet haberi ailesine verildi

Ailenin ilçe merkezinde bulunan Çamburnu Sitesi'ndeki baba evine giden askeri ve mülki erkan, şehidin babası Müjdat Kıran ve annesi Filiz Kıran'a acı haberi verdi.

Şehidin baba evine ve çevredeki apartmanlara Türk bayrakları asıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.