Giresun'daki selde hayatını kaybeden genç kız İstanbul'da toprağa verildi

Ailesiyle birlikte akrabalarını ziyaret etmek üzere gittiği Giresun'daki sel felaketinde yaşamını yitiren Betül Akgün (20),Beykoz Örnekköy Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazı, daha önce öğle namazı sonrasında planlanırken, ailenin isteği üzerine öğle namazından önce kılındı.

Beykoz'daki cenaze namazına çok sayıda vatandaş ve aile yakını katıldı.