GRAFİKLİ - Giresun'daki sel felaketinin izleri siliniyor

AA

Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos Cumartesi günü etkili olan aşırı yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Selde 4'ü jandarma personeli 10 kişi hayatını kaybetti, mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı, yaralanan 47 kişinin tamamı taburcu edildi.

Biri jandarma personeli kayıp 5 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına 36 ilden 1264 araç ve 3 bin 672 personelin katıldığı Giresun'da selde kaybolan 1'i jandarma 5 vatandaşı arama çalışmaları 551 personelle yürütülüyor.

Caddelerin ve iş yerlerinin çamur, taş ve toprakla kaplandığı sel bölgesinde halen 434 iş makinesiyle temizlik ve rüsubat kaldırma çalışmaları devam ederken bölgede şimdiye kadar toplamda 101 bin metreküpün üzerinde rüsubat kaldırıldı. Selin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede temizlendi.

Selde ağır hasar gören 52 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 21 bina ise Özel İdare tarafından yıkıldı.

Şiddetli yağış sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesintisi yaşanırken ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu tüm mahalle ve köylere elektrik verildi. Kapanan 118 köy yolunun tamamında ise yapılan çalışmalar sonucu ulaşım sağlandı.

11 ilçede 27 araç 120 personelle hasar tespit çalışmaları başlatılırken 3 bin 466 başvuruya istinaden zarar gören 185 köy/mahallede toplam 3 bin 626 hasar tespiti yapıldı.

AFAD ve çeşitli bakanlıklarca sel bölgesinde yürütülen çalışmalar için 73,5 milyon lira ödenek gönderilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan bir kararla tek seferde 20 milyon liralık kaynak AFAD'a, 13 milyon lira kaynak ise kaymakamlıklara ve belediyelere tahsis edildi.

Afetten zarar gören 671 hane için Sosyal Yardımlaşma Vakfından 2 milyon 500 bin lira yardım planlanırken 677 haneye 1 milyon 792 bin 750 lira yardım yapıldı.

Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği devreye alındı.

- Belediyelere ve üreticilerine destek

Belediyelerin İlbank'a olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edildi. Afetten zarar gören tüm belediyelere altyapı çalışmaları için İlbank tarafından hibe desteği sağlandı.

Üreticilere verilecek tarımsal destekleme ödemeleri ise erkene alınarak 8 milyon lira ödeme yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi de fındık alım tarihini bir hafta öne çekerek alım noktası sayısını artırdı.

Öte yandan bölge halkına ORKÖY destekleri kapsamında toplam 5 milyon liralık hibe verilecek.

2020 sonuna kadar Giresun iline özel hayvanlara yapılacak aşılarda bedel alınmayacak.

- Dereli ve Doğankent'e yeni konutlar yapılacak

Selin en çok etkilediği Dereli ve Doğanket ilçelerine TOKİ tarafından yeni konutlar yapılacak.

Çalışmalar kapsamında Dereli'de 142 konutun inşası için çalışmalara başlanırken Doğankent'te de 120 konut yapılacak. Selin etkili olduğu köylerde altında ahır olmak üzere 250 konutun inşası yapılacak.

- Doğankent'e doğalgaz ve hastane müjdesi

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bölgeye gerçekleştirilen ziyarette Doğankent ilçesine doğal gaz temin edilmesi ve hastane yapımıyla ilgili de müjde verildi.