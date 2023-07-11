Giresun'da zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı

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Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininde çökme meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, göçük altında kalan 2 işçi çıkarıldı. Ekipler diğer işçinin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.