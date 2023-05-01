Giresun'da yöresel ürünler pazarı açıldı

AA

Giresun Belediyesi tarafından Gaziler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yöresel ürünler pazarı törenle hizmete açıldı. Pazarda yöreye özgü doğal ürünlerin satışı gerçekleştirilecek. Törende konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, daha önce kentte iki pazarın hizmete sunulduğunu söyledi.

Hedeflerinin her mahalleye en az bir pazarın kurulması olduğuna işaret eden Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Ablalarımız, teyzelerimiz kendi imkanlarıyla bahçelerinden topladıkları, hayvanlarından elde ettikleri ürünlerini modern ve sağlıklı bir ortamda burada vatandaşlarımız ile buluşturuyorlar. Hem satışlarını yapıyorlar hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizler de emeklerinin kazanca dönüştürülmesi anlamında bir projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız. Üretime ve ev ekonomisine katkı sağlayan bu tür yöresel pazar yerlerini artıracağız. Hedefimiz her mahalleye en az bir adet yöresel ürünler pazarını oluşturmak."

Konuşmaların ardından pazarın açılışı gerçekleştirildi.