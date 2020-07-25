Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesi Semen yaylasında 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ailesi tarafından Jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Giresun ekipleri kayıp kız çocuğunu bulmak için yaylada çalışma başlattı.