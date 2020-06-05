Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Tirebolu ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Yalıköy mevkisinde Giresun'dan Trabzon yönüne giden Cemil Karacay idaresindeki 54 EP 833 plakalı hafif ticari araç, İbrahim Söylemez'in kullandığı 60 KY 911 plakalı emniyet şeridinde park halindeki lastiği patlamış tıra çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal Demirci olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Karacay hafif, araçtaki Ayşe Demirci ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.