Giresun'da torpil patlaması sonucu yaralanan iki çocuğun tedavisi sürüyor

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Atilla Çıtlak, hastanenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Patlama sonucu çocukların gözlerine saplanan cisimlerin çıkarıldığını belirten Çıtlak, 14 yaşındaki iki hastanın takiplerinin devam ettiği bilgisini verdi.
Çıtlak, çocukların tedavilerini gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Kamil İnan ve asistanına gösterdikleri çaba için teşekkür etti.
Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Kamil İnan da çocukların hastaneye kısa sürede sevk edilmeleriyle enfeksiyon riski ve yabancı cisimlerin gözlerinin içine gömülmesinin önlendiğini belirtti.
Dereli ilçesinde yaşayan Muhammet Talha Türkmen ve kuzeni Talha Yiğit, oynadıkları sırada torpilin patlaması sonucu yüzlerinden yaralanmış, çocukları İlçe Devlet Hastanesine götürmek üzere hareket eden aile, güzergahta incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla karşılaşmıştı.
Ailenin durumu ilettiği Bakan Soylu, çocukların kara yolu yerine helikopterle en hızlı şekilde hastaneye sevk edilmeleri talimatını vermiş, yaralanan iki kuzen jandarma helikopteriyle Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılmıştı.
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