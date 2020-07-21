Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün üzerinde 35 fişek plaka esrar maddesi ile 165 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına sürücü A.B. emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği mahkemece tutuklandı.