Giresun'da tarım makinesinin altında kalan çocuk öldü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda, tarla sürdükten sonra evine dönen 16 yaşındaki Ramazan Şimşek'in kullandığı çapa motoru bağlı patpat adı verilen tarım makinesi devrildi.

Tarım makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Şimşek, yayladaki vatandaşlar tarafından Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'na götürüldü.

İhbar üzerine Çambaşı Yaylası'na gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilen Şimşek, yolda yaşamını yitirdi.