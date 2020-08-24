Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da sel sularının bazı bölgelerde heyelana ve dere taşmasına neden olduğu kaydedilerek, sel nedeniyle bazı yolların zarar gördüğünü ifade edildi.
Açıklamada, sel nedeniyle zarar gören ve kapanan yolların üçünde trafiğin tek şeritten açıldığını ve söz konusu yollarda çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.
Yağlıdere-Alucra yolunun 3 ayrı noktasında ana derenin taşması sonucu yolda kopmalar ve 35’inci kilometrede de heyelan meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu yol dört ayrı noktadan kapandı. Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun açılabilmesi için çalışmalar hemen başlatıldı. Trafiğin tek şeritten verilebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediliyor. Ayrım-Dereli devlet yolunda ise 12 ve 23’üncü kilometreler arası yoğun olmak üzere muhtelif kesimlerde dere yatağının taşması nedeniyle taş düşmeleri meydana geliyor. Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun, gece boyunca yapılan çalışmalar sayesinde sabah saatlerinde trafiğe açıldı. Sel nedeniyle dere kenarında oluşan ve platformu daraltan yırtıklar için dere kenarında istinat duvarları yapılacak."
TEK ŞERİTTEN VERİLDİ
Açıklamada, Kovanlık-Aydındere yolunda ise 3 ayrı noktada sel nedeniyle yolun trafiğe kapandığı, Karayolları ekiplerince gece boyunca yapılan çalışmalarla yolun bugün 12.00 itibarıyla trafiğe açıldığı belirtildi.
Ulaşıma engel olan kesimlerde temizlik çalışmalarının iş makineleriyle devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Espiye-Soğukpınar yolunda 6 noktada dere yatağının taşması sonucunda yolda kopmalar meydana geldi. Trafik güvenliği nedeniyle kapanan söz konusu yolun belirtilen kesimlerinde, saat 14.00'dan itibaren trafik akışının tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Tirebolu-Doğankent yolunda yan dere ile ana derenin birleşim noktasında yaşanan taşma nedeniyle yolun sel tahribatına maruz kaldığı ve güvenliğin sağlanması amacıyla söz konusu yolun dün gece trafiğe kapatıldığı vurgulandı.
Derenin taşma yaşanan kesiminde kaybolan asker ve operatörü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, bölgeye gerekli makine parkının sevkiyatının yapıldığı belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!