Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi'ne ait iş makineleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kemerli köyünde meydana gelen heyelanda ise Hasan Zamba, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri Zamba'yı bulmak için çalışma başlattı.

MAHALLESİNİ SU BASMASINI ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU

Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Zamba’nın Kemerli Köyündeki yaşadığı mahalleden geçen dere yatağının taşmaması için çalışma yaptığı sırada suya kapıldığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Zamba’nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu.

Zamba’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

METOROLOJİ UYARDI

Bu arada Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Yağışların yarın öğlen saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü, yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği, heyelan, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.