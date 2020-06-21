Giresun'da sağanağın yol açtığı hasarlar gideriliyor

Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, cuma günü metrekareye 54 kilogram yağışın düştüğü kentte, iş yerlerinde su baskınları meydana geldiği, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiğin olumsuz etkilendiği belirtildi.

Belediye ekiplerinin hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da sahada incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Giresun İl Özel İdaresince de yağış nedeniyle bazı köy yollarında meydana gelen heyelanların temizlenmesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.