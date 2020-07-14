Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Araçta yapılan kontrollerde çanta içerisinde 12 ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 12 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.R.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.