Giresun'da otomobilin takla attığı kazada yaralanan kişi öldü

Karadeniz Sahil Yolu'nda dün Ordu yönüne seyir halindeyken refüje çarparak takla atan 28 EC 121 plakalı otomobilin sürücüsü Yiğit Teke (19),yaralı olarak kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Teke'nin cenazesi, yarın Boztekke köyünde toprağa verilecek.

Yiğit Teke'nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü ile otomobildeki Ş.E (18),112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Ş.E. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.