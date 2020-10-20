Giresun'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu Karademir köyü yakınlarında Hüseyin Önder Koç idaresindeki 61 ABA 274 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Sıddık Ekinci yönetimindeki 34 COG 190 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü Koç ile araçta bulunan ablası Fatma Selin Koç yaralandı.

Yaralılardan Görele Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Selin Koç burada hayatını kaybetti.

Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Koç'un ise tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.