Giresun'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon yönüne giden Coşkun Taşçı yönetimindeki 28 AAJ 444 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Soğuksu Mahallesi Kaba Deresi mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Çilingir'in kullandığı 55 BDB 15 plakalı tıra yandan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Taşçı ile otomobildeki Ahmet Keskin, Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.