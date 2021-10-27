Giresun'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Yağlıdere-Espiye kara yolu Ömerli Mahallesi mevkisinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunanlardan İsmail Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; yaralanan Musa Kandemir, Hüseyin Kahveci, Muhammet Kübüç, Osman Can Serbes ve Yunus Çil ise Yağlıdere ve Espiye Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.