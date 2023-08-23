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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Giresun Keşap'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 200 metreden dere yatağına devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 01:03 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:03
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        Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

        İlçenin Karabulduk köyünde Hüseyin Karabürk (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metreden dere yatağına devrildi.

        75 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Giresun Belediyesi itfaiyesi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada otomobildekilerden Halime Karaca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

        Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar Hüseyin, Hasan (23), Furkan (18) ve Hanife Karabürk olay yerindeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hüseyin ve Hasan Karabürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        #giresun
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