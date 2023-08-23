Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Giresun Keşap'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 200 metreden dere yatağına devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
İlçenin Karabulduk köyünde Hüseyin Karabürk (63) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metreden dere yatağına devrildi.
75 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Giresun Belediyesi itfaiyesi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada otomobildekilerden Halime Karaca'nın (75) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar Hüseyin, Hasan (23), Furkan (18) ve Hanife Karabürk olay yerindeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hüseyin ve Hasan Karabürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.