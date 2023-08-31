Giresun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 31.08.2023 - 21:29 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:29
Espiye-Yağlıdere kara yolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde Bahri Ö. (35) idaresindeki plakalı minibüs ile Vahit S. (68) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Elmas S. (72), 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Elmas S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.