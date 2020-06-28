GÜNCELLEME - Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

AA

İlçenin İcilli köyünde, akşam saatlerinde eve dönmeyen 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından gece bir sonuç alınamadı.

Jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),AKUT ekipleri, Tirsi'nin bulunması için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyü mülki sınırları içerisinde 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında 7 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı alındığı belirtildi.

İhbar üzerine 1 arama köpeği ile 6 asayiş timi, 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edildiği ancak netice alınamadığı bildirilen açıklamada, havanın aydınlanmasıyla olay mahalline 2 jandarma komando timi, 1 drone ve 1 arama köpeğiyle 6 asayiş timi takviye edilerek arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.