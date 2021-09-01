Giresun'da kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi'nde dün, Uğur Gündüz yönetimindeki 53 ABK 128 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak kaldırımda fındık kurutanlara çarptığı kazada ağır yaralanan Metin Arslantürk (50), Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Arslantürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada Mehmet Cin (60) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Metin Arslantürk (50) ve Hümeyra Sevindi (4) yaralanmıştı.