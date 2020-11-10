Nihat Kaya yönetimindeki 28 RF 878 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu üzeri İsmailbeyli köyü mevkisinde, karşı yönden gelen İbrahim Özer idaresindeki 28 RE 879 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Selami Çiftçi ve Cengiz Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücüler Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine sevk edildi.