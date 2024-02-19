Giresun'da hafif ticari araç kaldırıma çarptı: 1 ölü
Giresun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Zabıta amiri olduğu öğrenilen araç sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti
Giriş: 19.02.2024 - 01:26 Güncelleme: 19.02.2024 - 01:26
Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
KALDIRIMA ÇARPTI
Seyit Civek (63) idaresindeki hafif ticari araç, Yeni Mahalle Bozat kavşağında kaldırıma çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; Piraziz Belediyesinde zabıta amiri olduğu öğrenilen Civek, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.