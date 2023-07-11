Giresun'da fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle bir fabrikanın depo bölümünde göçük meydana geldi. Yapılan çalışmalarla 2 işçi göçük altından çıkarılırken, sesli iletişim kurulan bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler tonlarca toprak yığını altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
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Kentte etkili olan şiddetli yağış sonucu gece saatlerinde Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi.
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Çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı.
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İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. kurtarıldı. Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.
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Ekipler toprak altından sesini aldıkları işçi Şinasi Özdemir'in (50) çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanda ekipler, elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırmak için zamanla yarışıyor.
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SESLİ İLETİŞİM KURULDU, ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Göçükte enkaz altında kalan Şinasi Özdemir ile sesli iletişim kuran kurtarma ekipleri, bölgeye gelen kepçe ve vinç yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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Üzerine devrilen makinalar ve forklift ile toprak yığınları nedeniyle Özdemir'in zarar görmemesi için çalışmaların büyük bir özenle sürdürüldüğü belirtildi.
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