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        Giresun'da fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle bir fabrikanın depo bölümünde göçük meydana geldi. Yapılan çalışmalarla 2 işçi göçük altından çıkarılırken, sesli iletişim kurulan bir işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 07:48
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          Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler tonlarca toprak yığını altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

           

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          Kentte etkili olan şiddetli yağış sonucu gece saatlerinde Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi. 

           

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          Çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı. 

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          İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

           

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          İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. kurtarıldı. Kurtarılan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. 

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          Ekipler toprak altından sesini aldıkları işçi Şinasi Özdemir'in (50) çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanda ekipler, elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırmak için zamanla yarışıyor.

           

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          SESLİ İLETİŞİM KURULDU, ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

          Göçükte enkaz altında kalan Şinasi Özdemir ile sesli iletişim kuran kurtarma ekipleri, bölgeye gelen kepçe ve vinç yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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          Üzerine devrilen makinalar ve forklift ile toprak yığınları nedeniyle Özdemir'in zarar görmemesi için çalışmaların büyük bir özenle sürdürüldüğü belirtildi. 

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