Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

AA

Yağlıdere, Güce ve Espiye ilçesinde 13 Temmuz gecesi başlayan ve dün sabaha kadar etkili olan yağış nedeniyle çökme ve heyelanlar meydana gelen köy grup yollarına müdahale ediliyor.

Kaymakamlıklar ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yollardaki hasarın giderilmesi, heyelanla yolda biriken toprakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da kapalı köy yolu bulunmadığını belirterek, çalışmaları titizlikle takip ettiklerini kaydetti.