Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğukpınar beldesinde Gelevera Deresi ve Pangal Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye ailesiyle gezmeye gelen Doğan Eyice (12),ayağının kayması sonucu suya düştü.

Oğlunu kurtarmak için dereye atlayan baba Veli Eyice (40),kafasını taşa çarptıktan sonra suya battı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılarak Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyice'nin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartıldıktan sonra Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Eyice'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.