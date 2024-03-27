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        Haberler Gündem Güncel Giresun'da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı

        Giresun'da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı

        Giresun Tirebolu'da rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalarla taşan denizden sürüklenen taşlar, ulaşımda aksamalara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 03:17 Güncelleme: 27.03.2024 - 03:18
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        Dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle yola sürüklenen taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İlçede Karademir köyü kavşağı mevkisinde, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle taşlar Karadeniz Sahil Yolu'na sürüklendi.

        AA'nın haberine göre; Giresun yönünde ulaşımda aksamalar meydana gelen yolda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

        Karayolları ekipleri tarafından taşlardan temizlenen yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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