Giresun'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Belen Mahallesi'nde, Ali İbik'e ait iki katlı evde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören komşularının seslenerek ikazda bulunduğu İbik ve ailesi, dışarı çıkarak yangından yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.