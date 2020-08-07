Giresun'da bir köyde karantina uygulandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, merkeze bağlı Orhaniye köyünün Dağtarla ve Kıran mevkilerinin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, bu süreçte, fındık hasadı gibi işlerin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde tarımsal faaliyetlere müsaade edileceği kaydedildi.

Açıklamada, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.