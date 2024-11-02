Serdengeçti, her iki destinasyonu uzun bir yürüyüş yoluyla birleştireceklerini anlatarak "Bu yoldaki yerine göre eğlence, yerine göre de farklı rekreasyon alanlarıyla misafirlerimiz daha fazla zaman geçirecek. Ziyaretçiler ortalama Mavigöl'de yarım saat, Göksu Travertenlerinde yarım saat geçirirken ikisini birleştiren turizm destinasyonuyla burada muhtemeldir ki 3-4 saat veya gün boyu kalmalarını sağlayacak alanları oluşturacağız" değerlendirmesinde bulundu.