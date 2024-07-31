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        Haberler Gündem Güncel Giresun'da aile katliamı: Eski muhtar eşi ve oğlunu öldürdü | Son dakika haberleri

        Giresun'da aile katliamı: Eski muhtar eşi ve oğlunu öldürdü

        Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı, eşini ve oğlunu tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:53
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        Giresun'da aile katliamı
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        Çamoluk ilçesinin Kılıçtutan köyündeki Karabayır Camisi önünde dün gece Fazlı Y. (56) ile eşi Hanife Y. (54) ve oğlu Beytullah Y. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı Y, tabancayla eşi ve oğluna ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

        İlçeye bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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