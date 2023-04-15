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Giresun'da 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Giresun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 15 metreden apartman boşluğuna düştü. Kazada otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Giriş: 15.04.2023 - 00:04 | Güncelleme: ABONE OL
Giresun'da 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Otomobil apartman boşluğuna düştü: 3 yaralı
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DHA

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gedikkaya Mahallesi, 104 No'lu Sokak'ta meydana geldi.

M.A. (60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çarptığı demir korkulukları aşıp, 15 metreden apartman boşluğuna düştü.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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