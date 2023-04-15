Otomobil apartman boşluğuna düştü: 3 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gedikkaya Mahallesi, 104 No'lu Sokak'ta meydana geldi.

M.A. (60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çarptığı demir korkulukları aşıp, 15 metreden apartman boşluğuna düştü.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.