Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Giresun Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Giresun başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Giresun Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Giresun seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Giresun Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Giresun Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 85.03 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99 oldu. Giresun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 188.270 oyla yüzde 64.71 - Kemal Kılıçdaroğlu: 102.690 oyla yüzde 35.29 aldı. Giresun 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 188.270 oyla yüzde 64.71

Kemal Kılıçdaroğlu: 102.690 oyla yüzde 35.29

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 183.750 oyla yüzde 61.05 - Kemal Kılıçdaroğlu: 99.079 oyla yüzde 32.92 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 188.270 oyla yüzde 64.71Kemal Kılıçdaroğlu: 102.690 oyla yüzde 35.29