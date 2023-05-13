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Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Giresun Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?

Giresun Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidiyor. Saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek olan oy kullanma işlemlerinin ardından Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranları seçim yasaklarının kalkmasının ardından açıklanacak. Adaylardan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İşte 14 Mayıs 2023 AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Giresun Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları…

Giriş: 13.05.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Giresun Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları ve oy oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00’de başlayacak ve 17:00’da sona erecek olan seçim işlemlerinin ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarına çevrilecek. AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti Giresun seçim sonuçları ve oy oranları seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından açıklanacak. İşte Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar…

    14 Mayıs 2023 Giresun Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

  • GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Giresun Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Adıyaman Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Giresun Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    GİRESUN SEÇIM SONUÇLARI İÇIN TIKLAYINIZ

    GİRESUN'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

  • GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Giresun Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    Giresun Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Giresun Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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