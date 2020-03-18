AA

Belediyeden yapılan açıklamada, kiracı esnafın talep etmesi halinde 3 ay boyunca kira ödemesinin öteleneceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kovid-19'la mücadele kapsamında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan kiracıların bir nebze rahatlamalarını sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Şenlikoğlu, "İnsan sağlığının çok daha önemli olduğu, adeta hayatın her yönden zorlaştığı bugünlerde esnaflarımıza yardımcı olmak gerekir diye düşündük." ifadesini kullandı.

Hijyenin ön planda olduğu bugünlerde ödeme güçlüğü çeken vatandaşların sularının kesilmesinin de doğru olmayacağını vurgulayan Şenlikoğlu, "Bu nedenle 3 ay süresince suları borcundan dolayı kesilme aşamasına gelmiş veya gelecek olan abonelerimize su kesintisi uygulanmayacaktır." ifadesine yer verdi.